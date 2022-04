Roma, 8 apr. (LaPresse) – E’ stata isolata per la prima volta in Italia una nuova variante Omicron XJ. A trovarla è stato il laboratorio dell’Asp Rc di Reggio Calabria, diretto dalla dottoressa Maria Teresa Fiorillo. Fino ad oggi era nota per soli pochi casi in Finlandia. Il commissario straordinario della Asp di Reggio Calabria, Gianluigi Scaffidi unitamente al capo Dipartimento di Prevenzione, Sandro Giuffrida fanno sapere che il laboratorio dell’Asp sito in via Willermin ha isolato in due soggetti la variante XJ del coronavirus. Tale riconoscimento è stato validato dall’ Istituto Superiore di Sanità. Si tratta di una ricombinazione della variante Omicron costituita da una forma ibrida dei ceppi Omicron 1 e Omicron 2 e comporta un aumento del tasso di contagiosità.

