Milano, 8 apr. (LaPresse) – Calano le terapie intensive in Italia in 24 ore con un saldo negativo a -9 per un totale di 462 ricoverati e 52 nuovi ingressi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute che registra un aumento dei pazienti in reparto a +24 rispetto al giorno prima per un complessivo di 10.102.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata