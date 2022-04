Milano, 8 apr. (LaPresse) – Le disposizioni sulla quarantena obbligatoria non violano la libertà personale. Lo prevede la Corte Costituzionale che ha esaminato in camera di consiglio le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020, che contiene misure per limitare la diffusione del Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata