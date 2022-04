Milano, 8 apr. (LaPresse) – “Questa settimana si conferma un trend in decrescita per numero di nuovi casi e l’incidenza nell’arco della settimana per 100mila abitanti è di 776 casi”. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, illustrando i dati emersi dal monitoraggio settimanale dell’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. “L’Rt sia nel caso dei pazienti delle ospedalizzazioni che dei pazienti sintomatici mostra una decrescita”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata