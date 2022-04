Torino, 7 apr. (LaPresse) – “A ieri sera erano 320 le vittime civili, il numero dei corpi ritrovati cresce ogni giorno”. Così il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, citato da Unian. I cadaveri “si trovano in tenute private, parchi, piazze, dove era possibile seppellire i corpi quando non c’erano bombardamenti. La gente cercava di seppellire i morti in modo che i cani non li trovassero” ha detto il sindaco Bucha, “in quasi il 90 per cento dei corpi c’erano ferite da proiettile, non schegge”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata