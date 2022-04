Roma, 7 apr. (LaPresse) – Sul tetto al presso del gas “l’Italia e altri paesi dicono che sarebbe utile, altri no. La situazione non è cambiata e il rischio è che queste diventino delle ideologie. “. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte in conferenza stampa a Roma con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. “Dobbiamo essere pragmatici – aggiunge – se i vantaggi saranno superiori ai rischi mi convincerò. Funziona? Non funziona? Vogliamo verificare poi decidiamo”.

