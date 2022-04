Roma, 7 apr. (LaPresse) – L’ex presidente americano Barack Obama è apparso sorpreso dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Obama ha parlato in un’intervista con l’editore di Atlantic, Jeffrey Goldberg, in un evento ospitato dall’Institute of Politics dell’Università di Chicago. Obama ha precisato che Putin è sempre stato “spietato”, ma gli è sembrato di non riconoscerlo rispetto agli anni in cui ha avuto rapporti con lui quando era presidente. “Non so se la persona sia la stessa – ha detto -. Non avrei previsto cinque anni fa che potesse rischiare tutto in questo modo”.

