Cagliari, 7 apr. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al XXV congresso nazionale dell’Acri che è iniziato oggi a Cagliari, ha definito “inaccettabile” l'”aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa” e espresso apprezzamento “per l’impegno dispiegato in questi anni” dalle fondazioni di origine bancaria “nell’ affrontare le numerose criticità che si sono manifestate, a livello territoriale, sociale, generazionale, di crisi internazionale, come nel caso delle migrazioni e ora delle conseguenze” del conflitto in Ucraina.

