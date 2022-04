Bruxelles, 7 apr. (LaPresse) – “Non potete capire come ci si sente che un soldato russo stupra i bambini, questa non è una scusa per chi viola le regole di guerra su entrambi i lati della linea del fronte. Ma ci sono alcune cose che semplicemente non potete capire. Mi dispiace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un punto stampa a margine del Consiglio atlantico Nato a Bruxelles, rispondendo a una domanda sul video in cui si vedono alcuni soldati ucraini sparare su soldati russi catturati.

