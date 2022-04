Torino, 7 apr. (LaPresse) – “Ho partecipato alla Ministeriale Esteri della Nato. Forte senso di unità verso l’Ucraina tra alleati e partner. Ancora più importante, una forte determinazione a compiere passi molto concreti per sostenerci. Ho stabilito le priorità e ho sottolineato l’urgenza. In arrivo una risposta da alcuni alleati”. Così su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. “Sono grato ai ministri del G7 per avermi invitato. Abbiamo discusso i modi per portare l’assistenza militare, economica e umanitaria all’Ucraina a un nuovo livello. L’Ucraina propone un accordo equo: il mondo ci fornisce tutto il supporto di cui abbiamo bisogno, noi combattiamo e sconfiggiamo Putin in Ucraina”, aggiunge.

