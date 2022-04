Torino, 7 apr. (LaPresse) – “I propagandisti russi sono responsabili delle atrocità in Ucraina quanto l’esercito. Per anni hanno nutrito l’odio per l’Ucraina nei media. Ora lo spettatore russo vuole sangue ucraino e non accetta scuse. Se Mosca vuole mostrare disponibilità al dialogo, il grado di ostilità nei media deve essere ridotto”. Così il consigliere presidenziale e capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak su Twitter.

