Bruxelles, 7 apr. (LaPresse) – “Insieme ai partner internazionali, il G7 sosterrà e aumenterà la pressione sulla Russia imponendo misure restrittive aggiuntive coordinate per contrastare efficacemente le capacità russe di continuare l’aggressione contro l’Ucraina. Lavoreremo insieme per fermare qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o per aiutare la Russia con altri mezzi. Stiamo compiendo ulteriori passi per accelerare i piani per ridurre la nostra dipendenza dall’energia russa e lavoreremo insieme a tal fine”. Così in una dichiarazione i ministri degli Esteri del G7 riuniti a Bruxelles.

