Roma, 7 apr. (LaPresse) – “Dobbiamo prendere delle decisioni su come gestire le enormi spese che i nostri governi si trovano a fronteggiare. Italia e Olanda condividono la necessità di rendere le nostre economie più moderne, più competitive ma anche più solidali. I costi della guerra si aggiungono agli investimenti per la transizione ecologica, per la transizione digitale, per la difesa comune. I costi per queste spese sono insostenibili per qualsiasi bilancio nazionale, dobbiamo trovare nuovi strumenti per affrontarli assicurandoci allo stesso tempo che risorse siano spese con efficacia e, aggiungo sempre, con onestà”. Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo aver incontrato a Palazzo Chigi il Primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

