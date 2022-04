Roma, 7 apr. (LaPresse) – “Speriamo che l’operazione speciale in Ucraina nel prossimo futuro raggiunga i suoi obiettivi o si concluda con i negoziati”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista a Sky News. Peskov ha aggiunto che l’operazione in Ucraina “potrebbe terminare in maniera diplomatica”, ma questo dipende “dalla posizione dell’Ucraina e dall’accettazione delle condizioni russe”.

