Roma, 7 apr. (LaPresse) – La Russia è pronta a creare condizioni favorevoli per la continuazione dei negoziati con l’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista all’emittente britannica Sky News. Parlando della riduzione dell’attività militare nell’area di Kiev ha precisato che si tratta di “un gesto di buona volontà per dimostrare che la Russia è davvero pronta a creare condizioni confortevoli per il proseguimento dei negoziati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata