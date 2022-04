Roma, 7 apr. (LaPresse) – Vladimir Putin non teme di finire davanti alla Corte penale internazionale per i fatti accaduti in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, a Sky News. “Non c’è possibilità che questo accada”, ha aggiunto Peskov ribadendo che Mosca “non riconosce l’autorità della Corte penale internazionale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata