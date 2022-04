Roma, 7 apr. (LaPresse) – “La Cina si oppone fermamente alla politicizzazione dei diritti umani. Questa risoluzione non è stata fatta in maniera trasparente, mette benzina sul fuoco e non aiuta i colloqui di pace”. Così l’ambasciatore cinese all’Onu motiva il voto contrario di Pechino alla risoluzione che ha sospeso la Russia dal Consiglio dei diritti umani. “La Cina – aggiunge – promuove un dialogo costruttivo come unica via di uscita dalla crisi in Ucraina”.

