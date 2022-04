Roma, 7 apr. (LaPresse) – Da quando l’invasione russa in Ucraina è iniziata la 15enne Alena Zagreba filma e pubblica sui social la distruzione della sua città. Con la maggior parte dei cittadini chiusi nei bunker Alena e la sua famiglia sono rimasti ‘in superficie’ e le sue immagini sono una rara visuale sugli attacchi russi. A riportare la sua storia è il Guardian. La famiglia si è mossa in varie case e la ragazza ha detto nel suo video diario che i suoi nervi sono “distrutti” dai bombardamenti costanti. Alena ora si trova in Lussemburgo insieme alla madre dove è tornata a scuola mentre il padre è restato in Ucraina a combattere.

