Roma, 7 apr. (LaPresse) – L’intelligence tedesca avrebbe acquisito nuove informazioni sulle atrocità commesse dalle forze militari russe nella città di Bucha, vicino a Kiev. Secondo quanto appreso da Der Spiegel, si tratta di conversazioni radio che possono essere direttamente collegate ai cadaveri che sono stati fotografati in città. In una conversazione un soldato avrebbe detto a un altro di aver appena sparato a una persona in bicicletta. Questo potrebbe corrispondere alla foto dell’uomo morto sdraiato accanto a una bicicletta che è ha fatto scalpore in tutto il mondo. In un’altra conversazione intercettata, un uomo avrebbe detto: prima interroghi i soldati, poi gli spari.

