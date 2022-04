Torino, 7 apr. (LaPresse) – L’Interrail nel 2022 compie 50 anni. Il primo biglietto Interrail è stato staccato nel 1972. Allora il limite di età era 21 anni, poi è diventato 23, quindi 26, oggi il pass è aperto a tutte le età. Nel 1972 erano 21 i Paesi ad aderire al progetto Interrail, oggi sono diventati 33 gli Stati europei coordinati da Eurail, la società che gestisce i pass Eurail e Interrail delle principali compagnie ferroviarie e marittime mondiali. La ricorrenza del 2022 viene ricordata in tutta Europa, e in particolare in Italia con le iniziative del Gruppo FS promosse insieme a Trenitalia.

