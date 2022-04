Roma, 7 apr. (LaPresse) – “Per quanto riguarda le attività brasiliane il miglioramento della nostra capacità competitiva è stata conseguita attraverso l’arricchimento e il maggior valore della nostra offerta commerciale che ci ha portato ad un rafforzamento sia in termini di incremento della base clienti sia in termini di ricavo medio per utente. Quest’ultimo in particolare è cresciuto in misura maggiore rispetto ai concorrenti. L’approvazione da parte delle autorità brasiliane dell’operazione che ha portato TIM Brasil ad acquisire una parte rilevante degli asset del gruppo Oi determinerà un incremento della base clienti, che a sua volta ci permetterà di far crescere le economie di scala e di scopo. Ulteriore stimolo e crescita arriveranno dal lancio del 5G e da un’ulteriore valorizzazione della base clienti costruita attraverso partnership dedicate, che interesseranno il settore bancario e l’entertainment”.

