Roma, 7 apr. (LaPresse) – Draghi ha proposto a Cgil, Cisl e Uil di attivare un confronto permamente, con l’obiettivo di farlo diventare strutturale, per gestire la situazione di crisi. Un confronto dunque lungo, articolato in tavoli tecnici. Il prossimo incontro è previsto a stretto giro per dopo Pasqua. Lo riportano i sindacati, al termine del tavolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata