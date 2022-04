Roma, 7 apr. (LaPresse) – “La proposta del Governo di riconvocare un tavolo con i sindacati e le imprese dopo Pasqua è importante, noi siamo disponibili”. Così il leader Cgil, al termine del tavolo tra sindacati e Governo a Palazzo Chigi, precisando però che “ad oggi, sulle richieste che abbiamo avanzato al Governo ancora non abbiamo ricevuto risposta. E per questo – sottolinea Landini – nel merito non possiamo dirci soddisfatti”.

