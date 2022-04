Roma, 7 apr. (LaPresse) – E’ iniziata la camera di consiglio per il giudice monocratico Roberto Nespeca dal quale nel pomeriggio è attesa la sentenza sul cosiddetto ‘processo depistaggi’ del caso Cucchi. A processo, nell’aula bunker di Rebibbia, il generale Alessandro Casarsa, che nel 2009 era alla guida del gruppo Roma, il colonnello Lorenzo Sabatino, ex capo del Reparto operativo della capitale, Massimiliano Labriola Colombo, ex comandante della stazione di Tor Sapienza, dove Cucchi venne portato dopo il pestaggio, Francesco Di Sano, che a Tor Sapienza era in servizio quando arrivò il geometra, Francesco Cavallo, all’epoca dei fatti capufficio del comando del Gruppo carabinieri Roma, il maggiore Luciano Soligo, ex comandante della compagnia Talenti Montesacro, Tiziano Testarmata, ex comandante della quarta sezione del nucleo investigativo, e il carabiniere Luca De Ciani. Cucchi morì nell’ottobre del 2009, una settimana dopo l’arresto per droga e il pestaggio subito in una caserma dei carabinieri, alla periferia di Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata