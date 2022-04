Milano, 7 apr. (LaPresse) – Un ritardo medio accumulato nelle diagnosi di oltre quattro mesi. Una riduzione di più di 1 milione di inviti per gli screening della mammella (-20%) e oltre 816mila esami mammografici in meno eseguiti (-28%). A ciò si aggiungono oltre 3.500 casi stimati di carcinoma della mammella non individuati. Sono questi i principali dati che descrivono la situazione in Italia sugli screening per il cancro al seno nel periodo gennaio 2020–maggio 2021, rispetto agli stessi mesi del 2019. A lanciare l’allarme gli oncologi in occasione dell’evento on line ‘Pink Ring’ intitolato ‘Screening oncologici e pandemia: i ritardi nelle diagnosi di tumore’

