Milano, 7 apr. (LaPresse) – Negli ultimi 7 giorni in Italia sono in salita i ricoveri in reparto ma in calo quelli nelle terapie intensive. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. In dettaglio i ricoveri con sintomi sono 10.246 contro i 9.740, con +506 (+5,2%), mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (471 vs 487 con -16 pazienti (-3,3%).

