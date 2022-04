Roma, 7 apr. (LaPresse) – Edizione “ha comunicato a GIP e Brookfield di non ravvisare nel progetto (che contemplava, tra gli altri, la dismissione delle attività di Abertis e potenzialmente di altre attività autostradali, conducendo di fatto ad un “break up” del gruppo Atlantia) elementi di interesse alla luce del proprio orientamento strategico volto a preservare l’integrità del gruppo e a dare ulteriore impulso alle sue attività supportandone quale azionista di riferimento lo sviluppo sostenibile”. E’ quanto si legge in una nota di Edizione, “Con riferimento alla nota diffusa congiuntamente nella mattinata odierna da Global Infrastructure Partners (GIP) e Brookfield (nota, che richiama anche l’interesse del Grupo ACS in relazione ad una possibile acquisizione di una quota di maggioranza delle concessioni autostradali del gruppo Atlantia). Edizione, “nel quadro dell’attività di analisi e valutazione delle diverse opzioni di volta in volta disponibili per la migliore valorizzazione delle proprie partecipazioni, segnala di essere stata avvicinata in modo non sollecitato da tali investitori che hanno prospettato un interesse ad un possibile progetto di acquisizione di Atlantia”.

