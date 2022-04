Roma, 7 apr. (LaPresse) – “Sono in corso discussioni con il gruppo Blackstone, quale partner, senza che allo stato siano stati raggiunti accordi con riguardo ad operazioni relative ad Atlantia S.p.A.. Pertanto Edizione S.p.A. non è in grado al momento di fornire ulteriori elementi informativi in relazione a quanto precede, riservandosi, ricorrendone le condizioni, di informare il mercato di eventuali sviluppi”. E’ quanto si legge in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata