Roma, 7 apr. (LaPresse) – Edizione spa, nella sua qualità di soggetto controllante di Sintonia Spa, società che a sua volta detiene una partecipazione del 33,10% nel capitale sociale di Atlantia Spa, intende precisare che l’investimento in Atlantia “ha natura strategica ed è intendimento di Edizione continuare a concorrere allo sviluppo sostenibile del suo valore, mantenendo il radicamento italiano della società nel quadro di un disegno industriale che valorizzi il focus sulle infrastrutture di trasporto connotate da sostenibilità e innovazione per la mobilità del futuro di persone e merci”. E’ quanto si legge in una nota di Edizione, “su richiesta di Consob, in relazione alle notizie riportate su alcuni organi di informazione circa l’interesse di alcuni investitori su Atlantia”.

