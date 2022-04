Cagliari, 7 apr. (LaPresse) – “Le fondazioni di origine bancaria e le casse di Risparmio sono punti avanzati a presidio della coesione del paese”, e in più occasioni “hanno espresso capacità e impiegato risorse ed energie per rafforzare il nostro modello sociale e indirizzare la crescita verso l’innovazione, l’inclusione, la sostenibilità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio al XXV congresso Acri iniziato oggi a Cagliari. Le Fondazioni raccolte nell’Acri “hanno affermato con i loro programmi, la consapevolezza dello stretto legame esistente tra partecipazione delle comunità e dei cittadini al progresso della società e salute della Repubblica”. Un ruolo che adempie “con concretezza e passione civile a quel principio di sussidiarietà e non di surroga scolpito nella Carta Costituzionale e nei Trattarti dell’Unione Europea e motivo di permanente dialogo con i protocollo con le autorità di governo, anche attraverso la valorizzazione di strumenti di sussidiarietà fiscale”.

