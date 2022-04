Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Con questo provvedimento gli studenti universitari potranno frequentare contemporaneamente due corsi di laurea, cosa fino ad oggi vietata. Il Movimento 5 Stelle si è battuto per l’approvazione di questa legge, ben consapevole del valore dell’innovazione e della valorizzazione del merito. Siamo chiamati a prevedere le necessità del mondo di domani, a precedere un mondo che, appare ormai chiaro, richiederà sempre di più competenze multispecialistiche, flessibilità di percorsi, apertura al pensiero creativo e divergente, ad un pensiero resiliente. Non potevamo quindi restare legati ad un regio decreto che nel 1933 ha per quasi un secolo impedito agli studenti di poter frequentare contemporaneamente due distinti percorsi universitari”. Così la senatrice del MoVimento 5 Stelle Loredana Russo nel corso del suo intervento in dichiarazione di voto sul ddl che consente l’iscrizione contemporanea a due corsi di studi superiori. “Pensiamo al caso degli studenti dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che il divieto di doppia frequenza ai corsi di laurea ha pesantemente colpito costringendoli spesso a scegliere tra una forte passione riposta nelle arti e gli studi universitari. Questo provvedimento allinea il sistema universitario italiano a quello del resto d’Europa, dove è permesso agli studenti la contemporanea iscrizione a più corsi di studi. Si tratta di una rivoluzione che non potrà che essere accolta positivamente da tutti quegli studenti, giovani e meno giovani, che vorranno ampliare il proprio bagaglio di conoscenze”, conclude Russo.

