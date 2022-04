Torino, 6 apr. (LaPresse) – La Russia sta prendendo di mira porti marittimi e depositi di cibo per “usare la fame come arma” contro il popolo ucraino. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento con il Parlamento irlandese, citato dai media nazionali. La Russia sta deliberatamente provocando una crisi alimentare, che causerà turbolenze politiche e un aumento dei rifugiati, ha affermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata