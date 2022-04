Torino, 6 apr. (LaPresse) – “Vorrei chiedervi di convincere i partner dell’Ue a introdurre sanzioni più rigide contro la Russia per assicurarsi che la macchina da guerra russa si fermi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento con il Parlamento irlandese. “Sono sicuro che l’intera Europa può fermare questa guerra e portare pace e stabilità nell’est dell’Europa. Non possiamo più ritardare”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata