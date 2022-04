Bruxelles, 6 apr. (LaPresse) – “Abbiamo chiarito quanto sia cruciale per noi in Europa, ma anche per il resto del mondo, prendere una posizione chiara, contro i massacri di civili, contro la violazione dei principi fondamentali dell’ordine mondiale. E in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina ha la responsabilità speciale di sostenere la pace e la sicurezza internazionali”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. “Nessuno può essere neutrale di fronte a una tale brutale aggressione contro i civili. Non è una guerra limitata all’Europa, quella che la Russia ha scatenato. Questo definirà anche il modo in cui tratteremo a livello globale tale violenza nel diritto internazionale in futuro, e anche la Cina deve assumere una posizione chiara al riguardo”, ha precisato.

