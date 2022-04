Milano, 6 apr. (LaPresse) – Oltre agli 85.057 cittadini ucraini giungi a oggi, l’Italia accoglierà anche 1.000 profughi in fuga dalla guerra che si sono rifugiati in Moldavia. Lo comunica il Viminale in una nota sul sito ufficiale in cui si ricorda che, come annunciato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese al Consiglio europeo Affari interni dello scorso 28 marzo, l’Italia ha aderito al meccanismo di solidarietà che l’Unione europea ha attivato nei confronti della Moldavia.

