Bruxelles, 6 apr. (LaPresse) – “Dopo l’invasione i nostri alleati hanno intensificato il loro sostegno. Mi aspetto che i ministri quando si incontreranno oggi e domani discuteranno di come possiamo sostenere ulteriormente l’Ucraina. Gli alleati stanno fornendo all’Ucraina sistemi di difesa antiaerea o anticarro, ma anche diversi tipi di sistemi di armi avanzate e sistemi di armi leggere e più pesanti”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa prima della ministeriale Esteri Nato. “Gli alleati della Nato hanno sostenuto l’Ucraina per molti anni, abbiamo addestrato decine di migliaia di truppe ucraine, che ora sono sul fronte a combattere gli invasori russi e gli alleati della Nato hanno fornito anche diversi tipi di equipaggiamento per molti anni. Naturalmente, questo, unito al coraggio dell’impegno delle forze armate ucraine, fa davvero la differenza ogni giorno sul campo di battaglia”, ha aggiunto.

