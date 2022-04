Andriivka (Ucraina), 6 apr. (LaPresse/AP) – Vadym Boichenko, sindaco della città assediata di Mariupol, in Ucraina, ha stimato in oltre 5mila il numero di civili uccisi nelle settimane di bombardamenti delle forze russe e combattimenti sul terreno. Fra i morti, ha detto, ci sono anche 210 bambini. Le forze russe, ha detto Boichenko, hanno bombardato gli ospedali, tra cui uno in cui 50 persone sono bruciate vive. Il 90% delle infrastrutture della città, secondo il sindaco, è distrutto, mentre mancano cibo, acqua, carburante e medicine. Secondo la Difesa britannica circa 160mila persone restano intrappolate nella città, in precedenza abitata da 430mila persone. Un convoglio umanitario con beni di prima necessità tenta da giorni di entrare a Mariupol, ma invano. Prendere la località per la Russia vorrebbe dire assicurarsi un corridoio verso la penisola di Crimea, annessa nel 2014.

