Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Se non ci equipaggiate con le armi necessarie (artiglieria pesante e difesa aerea) e se non imponete sanzioni vere domani (embargo energetico diretto-indiretto), come pensate di poter far finire la guerra? Perché mai i russi dovrebbero smettere di uccidere e distruggere l’Ucraina?”. Così in un tweet rivolto all’Occidente Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

