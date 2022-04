Milano, 6 apr. (LaPresse) – Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ritiene “impossibile” sapere quanto durerà la guerra in Ucraina, se non si concluderà con la diplomazia, ma Kiev “ovviamente” può vincere. Il fatto che il presidente russo Vladimir Putin “si concentri su un’area geografica più piccola presenta certamente la possibilità che la violenza continui”, ha detto il portavoce del Pentagono John Kirby, secondo Cnn, il conflitto “potrebbe anche intensificarsi in quella parte dell’Ucraina”, ma Kiev può “assolutamente” vincere, come dimostra l’incapacità di Putin di raggiungere i suoi obiettivi strategici.

