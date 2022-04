Milano, 6 apr. (LaPresse) – “Dopo la Seconda guerra mondiale si è tentato di porre le basi di una nuova storia di pace, ma purtroppo è andata avanti la vecchia storia di grandi potenze concorrenti. E, nell’attuale guerra in Ucraina, assistiamo all’impotenza delle organizzazioni internazionali”. Lo ha detto Papa Francesco all’udienza generale del mercoledì incentrata sulla visita a Malta di sabato e domenica scorsa. “Oggi – ha detto il Santo Padre – si parla spesso di ‘geopolitica’, ma purtroppo la logica dominante è quella delle strategie degli Stati più potenti per affermare i propri interessi estendendo l’area di influenza economica, ideologica e militare. Malta rappresenta, in questo quadro, il diritto e la forza dei ‘piccoli’, delle nazioni piccole ma ricche di storia e di civiltà, che dovrebbero portare avanti un’altra logica: quella del rispetto e della libertà, della convivialità delle differenze, opposta alla colonizzazione dei più potenti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata