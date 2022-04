Torino, 6 apr. (LaPresse) – Le autorità doganali olandesi hanno sequestrato presso costruttori navali olandesi 14 super yacht che si ritiene siano di proprietà di russi. Lo ha reso noto il ministro degli Affari esteri Wopke Hoekstra, citato dai media olandesi. Le navi di lusso non possono essere formalmente consegnati e non possono lasciare il Paese a causa delle sanzioni contro Russia, Bielorussia, presidente russo Vladimir Putin e gli oligarchi russi per l’invasione dell’Ucraina. La decisione coinvolge 12 yacht in costruzione, tra cui mega yacht di oltre 35 metri, e due yacht in manutenzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata