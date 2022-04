Roma, 6 apr. (LaPresse) – Quello di Bucha è “un terribile falso criminale fabbricato per giustificare un altro pacchetto di sanzioni già preparato, tra cui l’espulsione su larga scala di diplomatici russi da un certo numero di paesi occidentali e, naturalmente, al fine di complicare, se non interrompere completamente, i negoziati, in cui Kiev ha iniziato a mostrare segni di un approccio realistico”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riporta la Tass.

