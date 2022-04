Bruxelles, 6 apr. (LaPresse) – “Ho un messaggio per i soldati russi sui campi di battaglia: se non volete partecipare all’uccisione dei vostri fratelli e sorelle ucraini, gettate le armi, smettetela di combattere”. Così il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo. “E so che alcuni di voi hanno suggerito di offrire l’asilo per questi soldati. Secondo me occorre dar seguito all’idea di offrire l’asilo a questi soldati russi che disobbediscono agli ordini russi”, ha aggiunto.

