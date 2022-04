Roma, 6 apr. (LaPresse) – “La questione del taglio del gas e del petrolio è un tema complesso. Agli italiani non si chiede un sacrificio si tratta di spegnere la luce quando escono da una stanza. Bisogna capire che senza l’energia le nostre industrie rischiano seriamente, sarebbe un suicidio. Posso dire che in un conflitto le misure che prendi funzionano se possono colpire gli altri più di quanto posso colpire te”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivando alla Sala Capitolare del Senato per partecipare a un evento della Fondazione Farefuturo. “Oggi, per come io so leggere la materia, mi sembra che la misura sarebbe molto aggressiva nei nostri confronti. Bisognerebbe chiedersi quali sono le alternative e quali sono le risorse. Cosa intende fare l’Occidente sul piano della solidarietà per aiutare le nazioni che saranno più colpite? Questo è il tema che deve porsi il governo”, ha concluso Meloni.

