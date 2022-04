Torino, 6 apr. (LaPresse) – Più di una dozzina di soldatesse ucraine catturate dalle forze russe sono state “sottoposte a tortura e maltrattamenti in cattività”. Lo afferma su Telegram Lyudmyla Denisova, commissaria del parlamento ucraino per i diritti umani, citata da Cnn. Le 15 donne erano tra gli 86 soldati liberati dalla prigionia venerdì. Dopo la cattura da parte delle forze russe, le donne sono state portate in Bielorussia e poi in un centro di detenzione preventiva a Bryansk, in Russia, dove “sono state torturate e minacciate”, ha detto Denisova, le prigioniere sono state spogliate nude in presenza di uomini, costrette ad accovacciarsi, tagliarsi i capelli e interrogate. Alcune delle donne sono state anche costrette a prendere parte alle riprese di video di propaganda russa. Denisova ha affermato che le azioni della Russia costituiscono una violazione dell’articolo 13 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra che afferma che “devono essere sempre trattati con umanità”. “Chiedo alla Commissione investigativa delle Nazioni Unite sulle violazioni dei diritti umani nell’invasione russa dell’Ucraina e alla missione di esperti istituita dagli Stati partecipanti all’Osce nell’ambito del Meccanismo di Mosca di prendere in considerazione queste violazioni dei diritti dei prigionieri di guerra ucraini”, afferma.

