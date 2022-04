Milano, 6 apr. (LaPresse) – La villa di proprietà del’oligarca russo Vladimir Solovyev a Maneggio, sul Lago di Como, è stata incendiata nella notte. Ignoti hanno appiccato l’incendio dando fuoco ad alcuni pneumatici. La villa era in ristrutturazione e non vi sono stati gravi danni causati dalle fiamme appiccate alla struttura. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del paese per ricostruire l’accaduto. L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, sul posto anche il sindaco Michele Spaggiari.

