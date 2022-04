Roma, 6 apr. (LaPresse) – L’embargo sul gas “Non è un’ipotesi al momento oggetto di discussione ma la situazione va modificandosi sotto i nostri occhi. Quello che sta succedendo, i massacri, è terribile ma ci ha anche sorpreso: sembra che i massacri di civili, di bambini, stiano aumentando costantemente e questo spinge a prendere decisioni sempre più severe. L’embargo del gas non è oggi sul tavolo ma quanto più diventa orrenda questa guerra tanto più la coalizione di alleati si chiede, in assenza di una partecipazione diretta alla guerra, cosa può fare per indebolire la Russia e consentire all’Ucraina si sieda al tavolo in una condizione non serva. E’ una situazione in divenire”.Così il premier Mario Draghi rispondendo a una domanda in conferenza stampa. “in ogni caso le nostre scorte bastano fino all’autunno”, assicura.

