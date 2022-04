Torino, 6 apr. (LaPresse) – “Naturalmente, la mostruosa messa in scena di Bucha deve essere indagata”, “ma allo stesso tempo, è necessario decidere quale sia un’indagine veramente imparziale e indipendente. Ricordiamo vari tipi di indagini in cui la Russia non è stata rappresentata di recente e che non possiamo in nessun caso percepire come indipendenti”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Tass.

