Torino, 6 apr. (LaPresse) – “La Russia ha tutte le risorse necessarie per ripagare il proprio debito”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Tass. “Non ci sono motivi per un default anche nelle vicinanze”, ha aggiunto Peskov, “come è noto, una parte significativa delle nostre riserve è bloccata all’estero, quindi, se questo blocco continua”, questi pagamenti del debito “possono essere pagati in rubli. Se ciò non è possibile, in teoria, ovviamente, può essere organizzata una sorta di situazione di default. Ma questa è una situazione di default puramente artificiale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata