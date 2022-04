Roma, 6 apr. (LaPresse) – “Qualsiasi accusa dovrebbe essere basata su fatti reali. C’è bisogno di esercitare moderazione fino a quando non viene condotta un’indagine”. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha detto in un briefing con la stampa commentando quanto accaduto a Bucha. Secondo il diplomatico, la Cina “sostiene” iniziative che facilitano gli sforzi per migliorare la situazione umanitaria in Ucraina e sta facendo “passi concreti” in questa direzione.

